Open-air-Konzert mit 1600 Menschen Beatrice Egli verliebt sich in Xanten

Das ist er auch für Beatrice Egli, wie sie sagt. Schon nach den ersten Liedern hat sie sich über „diesen liebevollen und herzlichen Empfang“ gefreut. Am Ende bedankt sie sich bei den Menschen: „für so viel Liebe“, „für so viele Glücksgefühle“ und dafür, „dass wir diesen wunderschönen Abend gemeinsam erleben durften“. Bevor sie von der Bühne geht, ruft sie noch in den Abend hinein: „Ich bin verliebt in Xanten.“