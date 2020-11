Konstituierende Ratssitzung in Sonsbeck : Emotionaler Start in die Politik

Emotionaler Start in die Politik

Konstituierende Ratssitzung in Sonsbeck

Sonsbeck Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt trat bei der konstituierenden Ratssitzung offiziell sein Amt an. Zu seinen Stellvertretern wurden Matthias Broeckmann und Marc-Marius Baumgart gewählt.

Wie heißt es so schön: Es hielt niemanden auf den Sitzen. Was gewöhnlich als triviale Umschreibung für die Begeisterung von Zuschauern bei Theateraufführungen, Prunksitzungen oder Shows dient, hatte bei der konstituierenden Sitzung des Sonsbecker Rates weitreichende Bedeutung. Der traditionelle Handschlag zur Verpflichtung der Ratsmitglieder musste coronabedingt ausfallen. Die 26 gewählten Vertreter gaben durch Erheben von ihren Plätzen das Signal, den Eid zu folgen und ihre „Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrnehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und alle Pflichten zum Wohle der Gemeinde erfüllen“ zu wollen.

Dabei gab der wiedergewählte Bürgermeister Heiko Schmidt noch zu Beginn der Sitzung an, keine Show bieten zu können, wie sie im US-Wahlkampf ablaufe. Eine Show vielleicht nicht. Und doch war die erste Sitzung des neuen Rates hochemotional. Denn nachdem Werner Kalter als ältestes Ratsmitglied Heiko Schmidt in sein Amt eingeführt hatte, ließ dieser es sich nicht nehmen, ein paar Worte an das Gremium zu richten und dabei auchKostenpflichtiger Inhalt seine Erkrankung anzusprechen.