Görtz bleibt Xantens Bürgermeister : „Dieses eindeutige Votum erfüllt mich mit Stolz“

Xanten Nach dem Erfolg bei der Kommunalwahl am Sonntag berichtet Xantens Bürgermeister Thomas Görtz, wie er den Abend erlebt hat. Erst zum Schluss hatte festgestanden, dass er die erforderliche absolute Mehrheit erreicht hat.

„Der Wahlsonntag war nichts für schwache Nerven, und ich habe lange im engsten Familien- und Freundeskreis gezittert und gefiebert, bis das Ergebnis endlich feststand“, berichtete Görtz am Montag. Mit den Ratskandidaten und den Vorstandsmitgliedern der CDU habe er „bis in den frühen Morgen gebührend gefeiert“.

Die Ergebnisse aus den 19 Stimmbezirken waren am Sonntagabend nach und nach veröffentlicht worden. Görtz lag von Anfang an deutlich vor den anderen Kandidaten. Dennoch war zunächst nicht klar, ob es am Sonntag schon zur Wiederwahl reichen würde. Dafür war die absolute Mehrheit der Stimmen notwendig, also mindestens 50 Prozent plus eine Stimme, sonst wäre es zur Stichwahl gekommen. Aber es reichte.