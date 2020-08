Kommunalwahl in Xanten : So können Sie schon nächste Woche wählen

Die Kommunalwahl ist am 13. September. Die Stimmabgabe ist aber auch schon vorher möglich: per Briefwahl oder direkt im Rathaus. Foto: dpa/Britta Pedersen

Xanten Am 13. September ist Kommunalwahl, die Stadt wird Vorkehrungen treffen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Wer aber seine Stimme nicht am eigentlichen Wahltag abgeben kann oder will, hat vorher andere Möglichkeiten dafür. Wir stellen sie vor.

Wenn am 13. September die Wahllokale morgens öffnen, werden viele Menschen längst ihre Stimme abgegeben haben, auch in Xanten. Wegen der Corona-Pandemie werden mehr Briefwähler erwartet. Es ist auch eine Stimmabgabe vorher im Rathaus möglich. Ein Überblick.

Stimmabgabe im Wahllokal In den vergangenen Tagen sind die Wahlbenachrichtigungen an die Wähler geschickt worden. Darin wird erklärt, wie die Wahl abläuft und in welchem Wahllokal die Stimme abgegeben werden kann. Die Kommunalwahl findet am 13. September statt. Wer seine Stimme im Wahllokal abgeben möchte, muss seinen Personalausweis mitbringen, er sollte auch die Wahlbenachrichtigung dabei haben. In den Wahlräumen werden Vorkehrungen getroffen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten (Spuckschutzwände, Desinfektionsmittel, Mundschutzmasken).

Info Beschränkungen werden aufgehoben Öffnung Das Rathaus wird am Montag, 17. August, wieder für den Besucherverkehr geöffnet. Bürgerservicebüro und Wahlamt können dann ohne Zugangsbeschränkung und ohne Terminvereinbarung betreten werden. Die Nebeneingänge (Standesamt, Karthaus) bleiben geschlossen. Das Rathaus kann nur über den Haupteingang betreten werden. Es gilt eine Mundschutz-Pflicht.

Briefwahl Wer seine Stimme nicht am 13. September im Wahllokal abgeben kann oder möchte, kann einen Wahlschein für die Briefwahl anfordern. Der Antrag steht auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung und kann per Post an die Stadt geschickt werden. Der Wahlschein kann auch auf der Homepage der Stadt beantragt werden – und es gibt noch eine dritte Möglichkeit: Der Antrag kann in den Briefkasten vor dem Haupteingang geworfen oder persönlich im Rathaus abgegeben werden. Das ist montags bis donnerstags zwischen 7.30 und 16 Uhr und freitags zwischen 7.30 und 12 Uhr möglich. Bei der Stadt sind auch schon Anträge eingegangen. Ab dem 17. August verschickt das Wahlamt die Wahlscheine, inklusive der Stimmzettel für die Briefwahl.

Stimmabgabe im Rathaus Wer weder im Wahllokal noch per Briefwahl seine Stimme abgeben kann oder möchte, hat auch die Möglichkeit, vorher persönlich und direkt im Rathaus zu wählen. Ein Wahlscheinantrag ist dafür nicht nötig. Die Stimmabgabe im Rathaus ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr möglich – frühestens aber nächste Woche, weil das Rathaus erst dann wieder geöffnet wird. Wegen der Corona-Pandemie war der Zugang eingeschränkt.