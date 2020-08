Kommunalwahl in Xanten : Einigen Briefwählern fehlen Umschläge

Xanten Schon fast 2600 Menschen haben in Xanten die Briefwahl beantragt. In einigen wenigen Fällen wurden unvollständige Unterlagen verschickt. Betroffene sollen sich beim Wahlamt melden.

In Xanten ist sind die Unterlagen für die Briefwahl in einigen Fällen unvollständig verschickt worden. Wahlleiter Niklas Franke bat die betroffenen Bürger, sich beim Wahlamt zu melden, Tel. 02801 772274. „Die fehlenden Unterlagen werden entsprechend zugesandt“, sagte Franke auf Anfrage der Redaktion. bat um Verständnis dafür, dass es in Einzelfällen zu Fehlern gekommen sei. Wegen der Corona-Pandemie werde der Anteil der Briefwähler bei dieser Kommunalwahl größer sein. Die Stadt Xanten habe innerhalb weniger Tage schon fast 2600 Wahlscheine verschickt. In acht Fällen seien die Unterlagen unvollständig gewesen.