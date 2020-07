Kommunalwahl in Xanten : CDU-Mitglieder diskutieren über das Wahlprogramm

Xanten Xantens Christdemokraten wollen sich im Kommunalwahlkampf auf zehn Themenfelder konzentrieren. Dafür stellten der Vorstand und die Ratskandidaten den Mitgliedern den Entwurf für das CDU-Wahlprogramm vor.

Die Hinweise der Mitglieder zu den vorgeschlagenen Zielen und Forderungen sollen nun in den Entwurf eingearbeitet werden. Voraussichtlich in der nächsten oder übernächsten Woche will die CDU Xanten dann das fertige Wahlprogramm veröffentlichen. Die Kommunalwahl ist am 13. September. Die Christdemokraten wollen die stärkste Kraft in der Stadt bleiben. 2014 hatten sie 43,12 Prozent erhalten.