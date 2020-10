Nach der Wahl im Kreis Wesel : Vier Erstwähler ziehen Bilanz

Tom Bauer, 18 Jahre alt, aus Wesel-Ginderich Foto: Franziska Rother

Die Kommunalwahl brachte für den einen voraussehbare, für den anderen überraschende Ergebnisse mit sich. Auch für unsere vier Erstwähler kam so manches unverhofft. Wahlkampf, Erfahrungen und Ergebnisse – ein Resümee.

Nicolas Trint, 18 Jahre, aus Sonsbeck, hat den Wahlkampf gleich aus aktiver und aus passiver Sicht miterleben dürfen.

Du bist am 13. September zum ersten Mal wählen gegangen. Warst du dir da schon sicher, wie du deine Kreuzchen setzen wirst?

Nicolas Trint Am Wahltag selbst war ich mir sicher. Die Entscheidung war aber ein längerer Prozess und mein letztes, offenes Kreuzchen habe ich an demselben Wochenende entschieden.

Dein Entscheidungsprozess lief dann parallel zur Wahlkampfphase. Wie hast du diese erlebt? War es schwieriger als gedacht und hast du dich gut vorbereitet gefühlt?

Nicolas Trint An sich habe ich mich schon gut informiert gefühlt. Von der CDU, den Grünen, der FDP und der SPD habe ich auch noch Werbung per Post erhalten und der Sonsbecker Straßenwahlkampf war definitiv präsent. Je mehr man sich mit der Wahl und den Kandidaten beschäftigt hat, desto mehr Einblicke hat man auch bekommen. So gesehen lief vieles von allein.

Mittlerweile bist du auch im Vorstand der Jungen Union Xanten. Inwiefern hat das die Zeit vor der Wahl für dich beeinflusst?

Nicolas Trint Die Wahlkampfphase war interessant mitzuerleben. Wir haben uns in der Gruppe Gedanken zum Ablauf gemacht und Informationen an die Bürger weitergegeben. Dadurch konnte sich auch meine eigene Meinung weiter festigen. Gleichzeitig haben wir auch verschiedene Aktionen wie eine Waschaktion oder eine E-Scooter-Tour mit Ingo Brohl und Thomas Görtz organisiert. Bei letzterem hatte man die Chance, ins Gespräch zu kommen und so die Kandidaten auf persönlicherer Basis kennenzulernen, wie man es auch auf dem Video auf Youtube sieht. Trotzdem habe ich mir im Vorfeld der Wahl auch noch einmal unabhängig davon andere Meinungen angesehen, die meine ersten Vermutungen aber nur bestätigt haben.

Wie blickst du jetzt reflektierend auf die Wahl? Würdest du beim nächsten Mal vielleicht etwas anders machen?

Nicolas Trint Die Wahl verlief, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Durch den zeitweisen Andrang hat sich ein kleines Zeitdruckgefühl eingeschlichen, aber der Wahlablauf selbst war unkompliziert und selbsterklärend. Ich bin daher auch im Ganzen zufrieden mit meiner ersten Wahl, die am Ende doch ziemlich schnell näher rückte. Auch die Ergebnisse waren schnell ausgewertet. Die Phase hat mich nochmal mehr dazu bewegt, meine politische Meinung auszureifen. Beim nächsten Mal werde ich es dementsprechend genauso angehen.

Und die Umsetzung des Corona-Konzeptes?

Nicolas Trint Die Wahlkabinen wurden nach jeder Benutzung desinfiziert. Jeder hatte seinen eigenen Stift mitgenommen und auch auf die Abstände wurde ausreichend geachtet. So habe ich mich auch sicher gefühlt.

Was denkst du denn abschließend, wenn du dir die Ergebnisse anschaust? Es hat schließlich auch eine Stichwahl gegeben.

Nicolas Trint Allgemein denke ich, dass die Beteiligung schon etwas höher seien könnte. Sonsbeck steht, was das betrifft, eigentlich gut da, aber ich bin immer wieder überrascht, dass es auch anders geht. Für die Stichwahl war man eigentlich auch schon gut vorbereitet. Besonders, da die Kandidatenzahl kleiner gewesen ist. Ich war mir jedenfalls schon nach der ersten Wahl sicher.

Hannah Kempken, 18 Jahre aus Rheinberg, war gespannt auf die Stichwahl und besonders auf die Bürgermeisterwahl.

Jetzt hattest du dein Debüt als Wählerin in Rheinberg. Warst du dir beim Betreten des Wahllokals denn sicher, wo du deine Kreuzchen setzen wirst?

Hannah Kempken Ich war mir am Wahlsonntag sicher. Trotzdem habe ich mir noch einmal in der Kabine die richtigen Wahlzettel aus Interesse durchgelesen.

Und wie verlief die Vorbereitung bei dir? War sie schwieriger als gedacht und vor allem auch ausreichend?

Hannah Kempken Als ich meine Kreuzchen setzen durfte, habe ich mich gut informiert gefühlt. Vorbereitet hatte ich mich insbesondere über die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien, die ich alle im Internet finden konnte. Dort konnte ich auch nochmal in Erfahrung bringen, was genau gewählt wird und welche Funktion jedes einzelne Organ besitzt.

Wie blickst du jetzt reflektierend auf die Wahl? Würdest du beim nächsten Mal vielleicht etwas anders machen?

Hannah Kempken Im Nachhinein betrachtet war das eigentliche Wählen in der Kabine schon irgendwie aufregend. Ich habe eine spannende Atomsphäre wahrgenommen, auch wenn es für die meisten nicht so besonders war wie für mich als Erstwählerin. Letzten Endes ging alles sehr schnell. Eine positive Erfahrung, mit der ich auf die kommenden Wahlen blicke. Beim nächsten Mal werde ich also voraussichtlich nicht mehr so aufgeregt sein. Zumindest weiß ich dann, wie die Wahl abläuft und dass das Abgeben meiner Stimme bei einer guten Vorbereitung auch kein großer Akt ist. Anders machen würde ich daher nichts.

Und die Umsetzung des Corona-Konzeptes?

Hannah Kempken Die habe ich als gelungen empfunden. Es haben sich alle an die Bodenmarkierungen gehalten, jeder hatte eine Maske und einen Stift dabei und es war auch nicht zu viel los.

Was denkst du denn abschließend, wenn du dir die Ergebnisse anschaust? In Rheinberg hat es schließlich sogar eine doppelte Stichwahl gegeben.

Hannah Kempken Ehrlich gesagt war ich ziemlich überrascht. Meine erste Wahl und es gibt direkt eine Stichwahl. Das macht es natürlich auch doppelt so spannend. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Ergebnisse so knapp ausfallen würden. Besonders interessant ist dabei, dass man wirklich beobachten kann, wie die Stimmen für die Grünen im Stadtkern prozentual sehr hoch sind und dass sie, je weiter es in die äußeren Stadtteile geht, abnehmen. Schade finde ich allerdings die geringe Wahlbeteiligung, mit der ich so niemals gerechnet hätte. Leider haben so die extremen Parteien verhältnismäßig viele Stimmen erhalten können.

Melissa Twardzik, 19 Jahre aus Alpen, hat aufgrund ihres auswärtigen Studienbeginns vorab im Rathaus gewählt.

Bei dir ist es schon etwas länger her, dass du deine Stimmen abgegeben hast. Warst du dir zu diesem Zeitpunkt in der Wahlkabine denn schon sicher, wo du deine Kreuzchen setzten wirst?

Melissa Twardzik Durch meine gute Vorbereitung konnte ich sicher und zielstrebig meine Stimmen abgeben.

Wie hat diese Vorbereitung denn ausgesehen? Fiel sie dir vielleicht auch schwerer als gedacht?

Melissa Twardzik Ich habe mich vorab über die verschiedensten Medien informiert. Etwa habe ich die Wahlprogramme der Parteien durch die Zeitung, das Internet oder auch über lokale TV-Sendungen erhalten. Daher habe ich mich bei meiner Wahl auch gut vorbereitet gefühlt.

Wie blickst du jetzt reflektierend auf die Wahl? Würdest du beim nächsten Mal vielleicht etwas anders machen?

Melissa Twardzik Rückblickend denke ich, dass eine Direktwahl des Ruhrparlamentes nicht nur im diesjährigen Jubiläumsjahr, sondern auch bei den zukünftigen Wahlen erstrebenswert wäre. Schließlich trifft der Regionalverband Ruhr Entscheidungen, die gerade auch meine persönliche Umgebung wie beispielsweise den Kiesabbau betreffen. Ich selbst würde allerdings in meiner Vorbereitung nichts anders machen.

Und die Umsetzung des Corona-Konzeptes?

Melissa Twardzik Einen Hinderungsgrund hat Corona bei der Wahl in meinen Augen definitiv nicht dargestellt. Es standen genügend Desinfektionsständer zur Verfügung und der Mundschutz gehörte zum Pflichtprogramm. Zudem hatte ich einen eigenen Kugelschreiber dabei.

Was denkst du, wenn du dir die Ergebnisse anschaust? Es hat schließlich auch eine Stichwahl gegeben.

Melissa Twardzik In Alpen lag die Wahlbeteiligung mit rund 65 Prozent deutlich über dem Durchschnitt anderer Kommunen. Ich persönlich denke jedoch, dass die Wahlbeteiligung auch noch deutlich größer seien könnte. Die anschließende Stichwahl hat mich überrascht. Meine Befürchtungen, dass die Wahlbeteiligung bei einem zweiten Durchgang weiter schrumpfen würde, hat sich leider bestätigt.

Gibt es denn abschließend etwas, das du dir in Hinblick auf deine gesammelten Erfahrungen für die Zukunft wünschst?

Melissa Twardzik Nach meinem Debüt als Erstwählerin möchte ich abschließend jeden Neuwähler und Nichtwähler ermutigen, künftig die Möglichkeit seines Stimmrechts zu ergreifen und an Wahlen teilzunehmen. Ich wünsche mir, dass die gewählten Vertreterinnen und Vertreter verantwortungsbewusst und zum Wohle der Allgemeinheit ihre Entscheidungen treffen und die Politik transparent gestalten.

Tom Bauer, 18 Jahre, aus Wesel, hatte aufgrund einer verschobenen Kommunion doch auf die Briefwahl umgeschwenkt.

Jetzt hast du deinen ersten Wahlgang hinter dir. Warst du dir mit dem Brief in der Hand denn schon sicher, wo du deine Kreuzchen setzen wirst?

Tom Bauer Als ich den Brief mit den Wahlunterlagen das allererste Mal in die Hand nahm, hatte ich gar keine Zeit, ihn überhaupt zu öffnen. Nach einer geraumen Zeit schlich sich aber natürlich das Gefühl ein, das ich langsam mal meine Stimme abgeben musste. Da habe ich mich zwei Stunden konzentriert hingesetzt und im Internet die Kandidaten recherchiert. Im Anschluss habe ich dann meine Kreuzchen recht informiert gesetzt.

Du sagst „recht informiert“. War die Vorbereitung also schwerer als gedacht und hast du dich gut informiert gefühlt?

Tom Bauer Es war im Nachhinein zugegebenermaßen doch schwieriger als gedacht. Die Namen kannte ich von den Wahlplakaten. Leider aber immer nur verbunden mit einem netten Gesicht sowie einem Spruch, der sich sich wirklich in alle Richtungen deuten ließ. Auch bei der Recherche habe ich keine direkten Ergebnisse gefunden. Youtube, meine erste Anlaufstelle, wurde kaum als Plattform für Werbe- und Vorstellungsvideos genutzt. Anscheinend hat man im Wahlkampf trotz der Situation viel Wert auf die Plakate und Veranstaltungen gelegt. Die Daten dafür hätte man aber bei Interesse aktiv suchen müssen. Meine Informationsgrundlage reichte somit zum Wählen aus, die Vorbereitung hätte aber durchaus leichter sein können.

Wie blickst du jetzt reflektierend auf die Wahl? Würdest du beim nächsten Mal vielleicht etwas anders machen?

Tom Bauer Bei der Vorbereitung hat man sich tatsächlich mehr mit Politik beschäftigt und auch einige neue Dinge in Erfahrung gebracht. Ob die Entscheidung schlussendlich die richtige war, wird man erst im Nachhinein sehen können, aber mein Bauchgefühl ist gut. Etwas anders machen würde ich nicht. Vielmehr würde ich beim nächsten Mal sogar freiwillig die Briefwahl bevorzugen.

Was denkst du denn, wenn du dir die Ergebnisse anschaust? Es hat schließlich auch eine Stichwahl gegeben.

Tom Bauer Es sieht aus, wie es auch in den letzten Jahren ausgegangen ist. Die Prozente ändern sich mehr oder weniger unmerklich, aber das Ergebnis überrascht im bundesweiten Trend eher weniger. Für die Stichwahl habe ich meine Briefwahlunterlagen automatisch erhalten. Die Entscheidung war diesmal aber leichter. Entweder der zuvor gewählt Kandidat ist noch im Rennen gewesen oder die Auswahlmöglichkeiten waren deutlich begrenzter.

Gibt es denn abschließend etwas, das dich an der Wahl und allem, was dazu gehört, überrascht hat?