Kommunalwahl 2020 : Verdopplung der Briefwähler in Sonsbeck

Verdopplung der Briefwähler in Sonsbeck

26,6 Prozent der Wahlberechtigten aus Sonsbeck gaben ihre Stimme per Briefwahl ab (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Sonsbeck In Sonsbeck haben am Wahlsonntag bis 16 Uhr 56 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Viele von ihnen nutzten aber schon vorab die Briefwahl.

Nach Angaben des Wahlleiters Ludger van Bebber haben 1970 Sonsbecker bereits zu Hause ihr Kreuzchen gesetzt und ihre Stimme per Briefwahl eingereicht. Bei insgesamt rund 7400 Wahlberechtigten in der Gemeinde lag die Quote der Briefwähler damit bei 26,6 Prozent. „Das ist eine Verdoppelung zu der Anzahl von Briefwählern bei der Kommunalwahl 2014“, sagte Van Bebber. „Wir haben wegen der Corona-Pandemie bereits mit mehr Briefwählern gerechnet, aber dieses Ergebnis ist phänomenal.“