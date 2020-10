„Eine Zumutung“ : Wahlhelfer beklagen zu hohe Belastung

Xanten Bei der Kommunalwahl im September mussten die Wahlhelfer allein in Xanten mehrere zehntausend Stimmen auszählen. Mehrere Stunden waren sie beschäftigt. Einer von ihnen äußert seinen Unmut.

Ehrenamtliche Wahlhelfer haben sich über die hohe Belastung bei der Kommunalwahl beschwert. „Wir empfanden es als Zumutung, fünf Wahlen gleichzeitig auszuzählen“, berichtete Roland Seerau am Dienstagabend im Stadtrat. Die Stadtverwaltung möge die NRW-Landesregierung dazu auffordern, künftig nicht mehr fünf Wahlen an einem Tag stattfinden zu lassen, bat er. „Sonst wird man keine freiwilligen Wahlhelfer mehr finden.“ Seerau hatte am 13. September in einem Wahllokal in Marienbaum geholfen.