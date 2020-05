Kommunalwahl 2020 in Xanten : Valérie Petit will Bürgermeisterin werden

Die Freie Bürgerinitiative Xanten (FBI) schickt Valérie Petit als Bürgermeisterkandidatin ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus. Foto: Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Die Freie Bürgerinitiative Xanten (FBI) hat Valérie Petit als Herausforderin für Amtsinhaber Thomas Görtz bei der Kommunalwahl m September nominiert. Die 47-Jährige kündigte eine „saubere, faire Auseinandersetzung“ an.

Die Kommunalpolitikerin Valérie Petit will Bürgermeisterin in Xanten werden. Dabei wird sie von der Freien Bürgerinitiative (FBI) unterstützt: Die Wählergemeinschaft hat die 47-Jährige auf einer Aufstellungsversammlung am Donnerstag einstimmig als Kandidatin für die Kommunalwahl im September nominiert. Damit gibt es in Xanten bereits mehrere Bewerber für dieses Amt: Bürgermeister Thomas Görtz stellt sich wieder zur Wahl, er ist von der CDU nominiert worden. Auch Rainer Groß (parteilos) kandidiert. Außerdem hat Andreas Luschgy (parteilos) angekündigt, dass er antreten will.

„Die Situation war noch nie so günstig für einen eigenen FBI-Bürgermeisterkandidaten“, sagte der FBI-Vorsitzende Arno Hoffacker. Als einen Grund nannte er die CDU, die zerstritten sei – mehrere Ratsmitglieder sind ausgetreten und haben das Forum Xanten (FOX) gegründet. Wegen des Streits könnten sich Wähler von den Christdemokraten abwenden und zu anderen Parteien oder Wählergemeinschaften wechseln, erklärte Hoffacker. Die FBI wolle bei den Wählern mit „sachlicher Politik“ für sich werben.

Info Drittstärkste Kraft im Xantener Stadtrat Kommunalwahl 2014 hatte die Freie Bürgerinitiative (FBI) 14,45 Prozent und damit fünf Sitze im Stadtrat erreicht, sie war dadurch die drittstärkste Kraft geworden, nach der SPD (22,95 Prozent) und der CDU (43,12 Prozent). Thomas Görtz wurde damals mit 53,77 Prozent zum Bürgermeister gewählt.

Dafür sei Valérie Petit die geeignete Kandidatin, sagte der FBI-Fraktionsvorsitzende Peter Hilbig. Eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister müsse zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft moderieren können und Visionen für die weitere Entwicklung der Stadt haben. Wer an der Spitze der Verwaltung stehe, „muss die Richtung vorgeben und die unterschiedlichen Vorstellungen im Rat und in der Bürgerschaft aufnehmen und bündeln können – zum Wohle aller“, sagte Hilbig. „Das sind Kompetenzen, die Valérie Petit hat.“

Die gebürtige Französin lebt seit 2005 in der Beek, ist verheiratet und Mutter zweier Kinder. Sie hat Romanistik und Politikwissenschaften studiert, arbeitet in der Dom-Musikschule, hat auch eine eigene Sprachschule, wo sie in ihrer Muttersprache unterrichtet. Außerdem engagierte und engagiert sie sich ehrenamtlich in Vereinen und Initiativen: zum Beispiel in der Dom-Musikschule, im Pustekuchen-Kindergarten, im Leader-Niederrhein, in der Stadtbücherei. Zur FBI sei sie durch das Bürgerbegehren gegen McDonald’s vor sieben Jahren gekommen, erklärte sie. Am erfolgreichen Protest gegen die Ansiedlung der Fast-Food-Kette sei sie maßgeblich beteiligt gewesen, sagte Hilbig. Die 47-Jährige setzt sich auch für die Gleichberechtigung von Frauen ein.

Vor sechs Jahre hätte sich sie noch nicht um das Amt bewerben wollen, erklärte Valérie Petit. Damals hatte sie erstmals für den Stadtrat kandidiert. Seitdem habe sie in der politischen Arbeit und in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung viel Erfahrung gesammelt. Dass sie selbst nie in der Verwaltung gearbeitet habe, sehe sie nicht als Nachteil, sondern als Vorteil. Die eigentlichen Experten säßen in der Verwaltung, egal wer Bürgermeisterin oder Bürgermeister sei, aber von außen könne sie neue Idee hineinbringen.