Kommunalwahl in Xanten : SPD wählt Olaf Finke zum Bürgermeisterkandidaten

Xanten In Xanten gibt es einen weiteren Herausforderer für Bürgermeister Thomas Görtz (CDU): Die SPD hat ihren Fraktionschef Olaf Finke zum Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl im September gewählt.

Olaf Finke tritt als Bürgermeisterkandidat der SPD bei der Kommunalwahl 2020 in Xanten an. Seine Partei wählte ihn am Dienstag auf einer Mitgliederversammlung mit „überwältigender Mehrheit“, wie die Sozialdemokraten am Abend auf ihrer Facebookseite mitteilten. „Wir freuen uns mit Dir, lieber Olaf, für Xantens Zukunftsideen zu werben und diese mit Leben zu füllen“, schrieb die SPD. Weitere Angaben will der Ortsverein am Mittwoch machen.