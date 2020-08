Kommunalwahl 2020 in Xanten : Kandidaten-Treffen im Schützenhaus ist ausgebucht

Kommunalwahl 2020 in Xanten

Das Historische Schützenhaus in Xanten (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten In knapp zwei Wochen treffen alle sechs Bürgermeisterkandidaten in Xanten aufeinander. Das Interesse ist groß, die Veranstaltung ist ausgebucht. Es soll deshalb auch eine Möglichkeit geben, den Abend von zu Hause aus zu verfolgen.

Vor der Kommunalwahl wird es nach jetzigem Stand nur eine größere Veranstaltung in Xanten geben, auf der alle Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters aufeinander treffen. Sie wird vom Sozialverband VdK organisiert und ist für Donnerstag, 20. August, im Schützenhaus geplant. Das Interesse ist groß: Die 130 Plätze sind bereits reserviert, zahlreiche Namen stehen schon auf einer Warteliste. Wegen der Corona-Pandemie ist die Anzahl der Plätze begrenzt, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Der VdK plant deshalb eine Live-Übertragung der Podiumsdiskussion übers Internet, sodass auch Bürger von zu Hause aus die Debatte im Schützenhaus verfolgen können.

Sechs Frauen und Männer wollen in Xanten Bürgermeister werden, alle haben dem VdK zugesagt: Amtsinhaber Thomas Görtz (CDU), Olaf Finke (SPD), Valérie Petit (FBI), Stella Werner (FOX), Rainer Groß (parteilos) und Andreas Luschgy (ebenfalls parteilos). Der Abend wird von Michael Schumacher (VdK) und Erwin Kohl (freier Journalist) moderiert. Sie werden mehrere Fragen an alle sechs Kandidaten stellen, auch das Publikum wird dazu die Gelegenheit bekommen. Die Kandidaten werden sich vorstellen können, auch ein Schlusswort von jedem ist vorgesehen. Für den Abend bekommen sie ein Zeitkontingent von etwa 15 Minuten für alle Antworten und Wortmeldungen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass alle in etwa gleich oft und gleich lang zu Wort kommen. Die Podiumsdiskussion beginnt um 19 Uhr.