Kommunalwahl 2020 in Xanten : Luschgy kritisiert Plakat-Offensive der FBI

In den vergangenen Wochen hat Andreas Luschgy Unterstützerunterschriften gesammelt. Am Donnerstag reichte er sie im Xantener Rathaus ein. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Der 54-Jährige Andreas Luschgy reicht Unterstützerunterschriften für seine Bürgermeisterkandidatur in Xanten ein. Der FBI wirft er vor, anderen Parteien kaum Platz für Wahlplakate zu lassen.

Der parteilose Bewerber Andreas Luschgy hat die nächste Hürde genommen, um als Bürgermeisterkandidat bei der Kommunalwahl in Xanten anzutreten: Er reichte am Donnerstag im Rathaus 114 Unterstützerunterschriften ein, damit sie vom örtlichen Wahlausschuss geprüft werden. Luschgy rechnet in der nächsten Woche mit einem Ergebnis, ob er damit die gesetzlichen Anforderungen erfüllt hat.

Als parteiloser Bewerber muss er eine bestimmte Anzahl an Unterschriften von wahlberechtigten Bürgern aus Xanten vorlegen, um antreten zu dürfen. Damit soll sichergestellt werden, dass nur ernsthafte Vorschläge zur Wahl stehen, die eine nennenswerte Zahl von Anhängern im Wahlvolk finden. Luschgy hat damit aber noch keine Stimme. Die Unterstützer haben nur zum Ausdruck gebracht, dass sie seine Kandidatur befürworten. Sobald er das Ergebnis vom Wahlausschuss vorliegen hat, werde er seine Wahlkampfthemen vorstellen, kündigte Luschgy an. „Es wird kein Kuschelwahlkampf.“ Er werde Themen ansprechen, die für andere „unbequem“ seien. Dann wolle er auch Wahlplakate aufhängen.

Dabei forderte er einen fairen Umgang der Parteien und Bewerber miteinander. Alle sollten die Möglichkeit bekommen, ihre Wahlplakate an viel befahrenen Straßen aufzuhängen. Der Freien-Bürger-Initiative (FBI) warf er dagegen vor, in der Stadt schon viele Stellen belegt zu haben, so dass für die Konkurrenz kaum noch Platz sei. „Man weiß gar nicht, wo man seine Wahlplakate noch aufhängen kann.“ Die FBI hat bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert.