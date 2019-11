Kommunale Finanzen : Xanten kritisiert „ausufernde Förderlandschaft“

Xanten Xantens Technischer Dezernent Franke krisitiert, dass Bund und Länder immer neue Förderprogramme auflegten. Für die Kommunen wäre es einfacher, wenn sie finanziell besser ausgestattet würden und sie selbst über die Verwendung entscheiden können.

In der Debatte um die Finanzen von Kommunen weist Xanten auf die Nachteile einer „ausufernden Förderlandschaft“ hin. Bund und Länder hätten in den vergangenen Jahren verstärkt Förderprogramme aufgelegt, damit die Städte und Gemeinden zum Beispiel in den Breitbandausbau oder die Digitalisierung der Schulen investierten, erklärte Xantens Technischer Dezernent Niklas Franke auf Anfrage unserer Redaktion. Aber die Kommunen müssten die Maßnahmen umsetzen, und mit den Förderprogrammen sei oft ein hoher Verwaltungsaufwand verbunden. „So beschäftigen sich in unserem Hause mittlerweile mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der verwaltungsmäßigen Abwicklung einer Vielzahl von Fördermaßnahmen.“ Hinzu komme, dass insbesondere bei neueren Förderprogrammen immer mehr Prüfungsaufgaben auf die Kommunen abgeschoben würden. Aber wenn die Städte und Gemeinden prüfen müssten, ob eine Förderfähigkeit vorliege, trügen auch sie das Risiko, dass bei einer falschen Beurteilung Rückforderungen drohten, wenn der Landesrechnungshof den Fall nachträglich anders beurteile.