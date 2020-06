Kommentar zum Personalmangel in Kitas : Nicht zu Ende gedacht

Meinung Für manche Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, verschlechtert sich die Situation nun. Es fehlen schlichtweg vielerorts die Voraussetzungen für den eingeschränkten Regelbetrieb.

Die Rückkehr zurück in die Normalität wird noch lange dauern. Das spüren auch die berufstätigen Eltern mit Kindern, die während der Arbeitszeit beaufsichtigt werden müssen. Durch den nächsten Schritt der Landesregierung zur Öffnung der Kindertagesbetreuung am 8. Juni werden die Sorgen nicht kleiner. Manche Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, verschlechtern sich sogar mit Beginn des eingeschränkten Regelbetriebs. Die Öffnungszeiten reduzieren sich, weil’s das Ministerium so will oder weil zu wenig Personal da ist, um Kinder aller Altersgruppen zu betreuen. Es fehlen schlichtweg vielerorts die Voraussetzungen für dieses nicht zu Ende gedachte Konzept. So müssen dann die Großeltern aushelfen. Und genau das ist bestimmt nicht gewollt.