Kloster Mörmter: Neue Hoffnung – auch nach 100 Jahren​

Xanten Das Kloster Mörmter ist 1922 erbaut worden. Es gibt also ein Jubiläum zu feiern. Zumal das Gebäude seit 2009 wieder eine Zukunft hat: als Fazenda da Esperança, als Hof der Hoffnung für Menschen in schwierigen Situationen.

Mittwoch war ein besonderer Tag. „Es war emotional“, sagt Moritz Bucher, Leiter der Fazenda da Esperança in Xanten. Die Gemeinschaft hat wieder einen Mann verabschiedet, der seine Rekuperation geschafft hat, also seine Therapie. In der Regel geht sie über ein Jahr auf dem Hof der Hoffnung – so lautet die deutsche Übersetzung für Fazenda da Esperança. Und dieses Jahr kann sehr schwer sein. Selbst in einer guten Gemeinschaft.