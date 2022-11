Kloster Mörmter : Erlös aus Basar kommt Attat-Hospital zugute

Das Kloster Mörmter (Archiv). Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Auf einem Basar Mitte November am Kloster Mörmter in Xanten wird Dekoration für die Advents- und Weihnachtszeit angeboten. Mit dem Erlös wird einem Krankenhaus in Äthiopien geholfen.

Im Kloster Mörmter findet in diesem Jahr wieder ein Basar statt. Die Basargruppe Mörmter und die Fazenda da Esperança laden dazu am Samstag, 12. November, und Sonntag, 13. November, ein. Das Angebot wird vielfältig sein: Für die Advents- und Weihnachtszeit werden Dekorationsartikel, frisch gebundene Türkränze, warme Strickwaren und diverse Näh- und Bastelarbeiten angeboten. Neben hausgemachten Plätzchen gibt es auch verschiedene Konfitüren, eingekochte Paprika-Zucchini und leckere Walnüsse. Dazu bietet die Fazenda vielfältige Produkte aus dem Hofladen an, unter anderem Café da Esperança aus Brasilien, Kolumbien und Ruanda.

Der Basar startet am Samstag um 13 Uhr, dann gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen im Hofcafé. Kuchenspenden werden gerne entgegengenommen. Am Sonntag ist der Beginn um 11 Uhr. Zum Abschluss wird um 17 Uhr der Gottesdienst in der Klosterkirche gefeiert.

Der Haupterlös kommt dem Attat-Hospital in Äthiopien zugute, wo die aus Sonsbeck stammende Schwester Rita Schiffer als Gynäkologin und Ärztliche Leiterin tätig ist. Das Krankenhaus betreut ein Einzugsgebiet, in dem etwa 800.000 Menschen leben. Wie es auf seiner Homepage schreibt, sollen die Patienten nach ihren Möglichkeiten eine Eigenbeteiligung leisten, sie müssen auch selbst für die Verpflegung aufkommen. Die Einnahmen decken aber nur rund 32 Prozent der Kosten. Der Rest wird durch Spenden aufgebracht.

