KLJB Sonsbeck : Nachmittag mit Tee, Tütüs und Trettreckern

Die KLJB Sonsbeck spendete in diesem Jahr jedem der fünf Kindergärten einen Trettrecker. Die Gefährte wurden stolz in Empfang genommen. Foto: KLJB

Sonsbeck Die KLJB Sonsbeck hatte zu ihrer traditionellen Veranstaltung für Jung und Alt ins Kastell eingeladen.

So wie in jedem Jahr konnten sich die Anwesenden an einer Schätzfrage wieder den Kopf zerbrechen. Die Senioren wurden gefragt, wie viele Kindergartenkinder aktuell in den fünf Kindergärten der Gemeinde sind. Darauf folgte eine gemütliche Runde Bingo. Weiter ging es mit einer Männerballettaufführung. In pinken Tütüs bereiteten die Jungs der KLJB allen Anwesenden eine Menge Spaß.