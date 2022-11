Auszeichnung in Sonsbeck : Klimpansen gewinnen Heimatpreis

Sonsbeck Die Gemeinde Sonsbeck verleiht der inklusiven Klettergruppe den ersten Preis des Heimatpreises. Wer sich noch über die Auszeichnung freuen kann.

Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner nicht-öffentlichen Sitzung am 8. November einstimmig beschlossen, dass die Klimpansen, eine Abteilung des SV 1919 Sonsbeck, in diesem Jahr mit dem ersten Preis des Heimatpreises der Gemeinde Sonsbeck ausgezeichnet werden. Der zweite Preis geht an den Pfadfinder-Stamm Sonsbeck, der dritte Preis an den Förderverein Realschule Sonsbeck. Ludger van Bebber, Leiter des Fachbereichs Personal und Schule im Sonsbecker Rathaus, hat die diesjährigen Preisträger bereits informiert. Die offizielle Preisvergabe erfolgt zu Beginn der nächsten Ratssitzung, die am 15. Dezember, im Kastell in Sonsbeck geplant ist.