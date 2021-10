Katholische Landjugend Sonsbeck : Klimawandel als Thema beim Landjugend-Gottesdienst

Beim Erntedank-Gottesdienst in der Halle ging es bei der KLJB darum, was jede oder jeder zur Bewahrung der Schöpfung beitragen kann. Foto: KLJB

Sonsbeck Die Katholische Landjugendbewegung Sonsbeck hat zum Erntedank einen besonderen Gottesdienst angeboten, bei dem es darum ging, wie die Schöpfung bewahrt werden könne.

Wie in jedem Jahr, hat auch dieses Mal die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Sonsbeck einen Gottesdienst zum Erntedank vorbereitet. Um dem Ganzen das besondere Flair zu verleihen, hatten sich die KLJBler etwas Besonderes überlegt. Am 3. Oktober wurde am Dassendaler Weg 51 in Sonsbeck ein Gottesdienst in einer großen Halle veranstaltet.