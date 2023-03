Klimatag in Xanten Wie Klimaschutz im Alltag funktioniert

Mehr darüber erzählen die Jugendlichen am Freitag, 24. März, auf dem Klimatag in Xanten. Ihre Idee ist eine von vielen, die zwischen 14 Uhr und 18 Uhr am Weltladen in der Kurfürstenstraße vorgestellt werden. Vier Stunden lang geht es um folgende Fragen: Wie kann jeder Dinge anders machen, um im Alltag CO 2 einzusparen und hachhaltiger zu leben? Wie kann jeder Einzelne sein Leben umweltfreundlicher gstalten? Auf dem Klimatag werden dafür „praktische und kreative Beispiele“ präsentiert, erklärt Xantens Klimaschutzmanagerin Lisa Heider. Alle Xantenerinnen und Xantener sind zum Mitmachen eingeladen.