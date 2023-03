Klimatag in Xanten Mit Muskelkraft zum eigenen Smoothie

Josh trat eine knappe Minute in die Pedale, dann hatte er sich einen Smoothie erstrampelt: Der Gesamtschüler probierte am Freitag beim Klimatag in Xanten das Smoothie-Bike aus. Es wurde vom evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt zur Verfügung gestellt und ist der Nachbau eines Fahrrades, wie es im Amazonasgebiet in Ecuador eingesetzt wird, wenn in Dörfern die Stromversorgung fehlt – dann können zum Beispiel Kaffeeschälmaschinen und Kaffeemühlen mit Muskelkraft angetrieben werden. So wie am Freitag der Mixer in Xanten. Aus Beeren, Bananen und Orangensaft wurde dann ein leckerer Smoothie.