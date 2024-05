Bewerbungen bis 15. September möglich Xanten vergibt wieder Klimaschutzpreis

Es ist das sechste Mal, dass die Stadt und das Energieunternehmen zusammen das Engagement für Umwelt auszeichnen. „Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie viele kreative Ideen es in Xanten rund um den Schutz von Klima und Umwelt gibt“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Dieses Engagement solle auch in diesem Jahr gewürdigt werden. „Deshalb kann ich nur alle Xantenerinnen und Xantener zum Mitmachen aufrufen.“ Die Projekte könnten noch in der Planung, gerade in der Umsetzung oder bereits abgeschlossen sein. 2023 belegte die Kleiderkammer der Caritas-Konferenz der Gemeinde St. Viktor den ersten Platz. 2022 gewann das Repair-Café den Klimaschutzpreis.