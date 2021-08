Klimaschutz in Xanten : Obstbäume an weitere Paten zu vergeben

Xanten Die Stadt Xanten sucht Menschen, die einen Baum auf ihrem Grundstück pflanzen und pflegen wollen. Diese können sich bis zum 16. Oktober darum bewerben, Pate für einen sogenannten Klimabaum zu werden, der ihnen übergeben wird.

Das Projekt geht bereits in die zweite Runde. Im Frühjahr seien die ersten Klimabäume verteilt worden, erklärte Heider. Am 30. Oktober würden weitere 10.000 Stück an Haus- und Grundstückseigner verteilt. Xanten sei mit mehr als 200 Klimabäumen dabei. „Für einen besseren Klimaschutz sollten so viele Bäume wie möglich gepflanzt werden“, sagte Heider. „Mit diesem Projekt möchten wir alle Xantenerinnen und Xantener zum Mitmachen motivieren und die großen Potenziale auf Privatgrundstücken ausschöpfen.“ Wer eine Baumpatenschaft auf seinem Grundstück übernehmen wolle, könne sich über die Webseite www.klimabaeume.ruhr mit seinen Kontaktdaten und einem Bild vom Pflanzort bewerben.