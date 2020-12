Klimaschutz vor der Haustür : Versiegelung von Sonsbecks Vorgärten löst Debatte aus

Sonsbeck In Sonsbecks Umweltausschuss diskutierten Politik und Bürger darüber, ob die Vorgaben in Bauplänen geändert werden müssen, um Vorgärten grüner zu gestalten. Ein Problem stellt die Kontrolle dar.

So kurz die Tagesordnung für die Sitzung des Umweltausschusses in Sonsbeck auch war, der Redebedarf war offenbar groß. Allen voran ein Thema – und das stand nicht auf dem Papier – sorgte für eine lebendige Debatte: die Versiegelung der Vorgärten.

Ein Zuschauer bezweifelte grundsätzlich, dass sich die Gestaltung der Vorgärten aufs Klima auswirke. Er schlug vor, für die versiegelten Flächen der Baugebiete am Rand der Gemeinde Ausgleichsflächen zu schaffen. Das stieß Landwirt Willi Cleven, Sachkundiger Bürger, sauer auf. „Jedem Häuslebauer muss bewusst sein, dass er durch den Bau und damit durch Versieglung der Natur Raum entzieht. Es kann doch nicht sein, dass die Verantwortung, der Natur etwas zurückzugeben, dann abgeschoben wird und letztlich wir Landwirte gezwungen werden, Flächen abzugeben.“ Schnitzler erklärte zudem, dass sich die Schotterflächen sehr wohl auf das Mikroklima in Wohngebieten auswirke. Die Luft heize sich schnell auf, wenn die Sonne auf die Steine trifft. Auch nachts speicherten die Steine Wärme. Durch fehlende Pflanzen könne zudem der Staub aus der Luft nicht gefiltert werden. „Manche legen einen Schottergarten aus stilistischen Gründen an, vielen ist aber gar nicht bewusst, was sie damit anrichten“, so Schnitzler.