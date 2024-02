Zusammenarbeit im Kreis Wesel Xanten übernimmt Vorsitz des Klimabündnisses

Görtz erinnerte daran, dass Xanten schon vor einigen Jahren mit Lisa Heider eine Klimaschutzmanagerin eingestellt habe. Klimaschutz sei damals von vielen noch als freiwillige Aufgabe angesehen worden. Auch in den Beratungen für den Haushalt der Stadt in diesem Jahr habe er die Frage gehört, ob daran gespart werden könne. Das könne er nicht verstehen. „Wer Klimaschutz in der heutigen Zeit politisch noch als freiwillig betrachtet, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt“, sagte Xantens Bürgermeister. Ohne eine hauptamtliche Stelle funktioniere Klimaschutz in einer Verwaltung oder einem Unternehmen nicht. Trotz aller Diskussionen über den Haushalt herrsche darüber in Xantens Politik auch Konsens.