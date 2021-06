Klettergruppe aus Sonsbeck : Klimpansen sind wieder auf der Höhe

Am neuen Bewegungsparcours in Sonsbeck machten die Klimpansen Kraft- und Koordinationsübungen. Foto: Klimpansen

Sonsbeck Die Sonsbecker Klettergruppe startete nach einem Jahr Pause am neuen Bewegungsparcours ins Training. Die nächste Einheit ist am Landschaftspark Duisburg geplant.

Es läuft gut für die Klimpansen des SV Sonsbeck. Wieder, wie die Klettergruppe ergänzt. Dank der verbesserten Corona-Situation konnten sich die Klimpansen nach fast einem Jahr Pause wieder zu einem gemeinsamen Training am Sonsbecker Waldsportplatz treffen. „Noch kann nicht in gewohntem Masse geklettert werden, aber auch hier stehen die Zeichen gut und die Planungen laufen“, teilt Klimpansen-Leiter Willi Kisters mit. Beim nächsten Training will die Gruppe „wieder richtig steil gehen“. Zum Klettern favorisiert werde der Landschaftspark in Duisburg.