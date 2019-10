HAN-Studenten bauten Kletterpark auf : Hoch hinaus mit dem Ferienprogramm der OGS Sonsbeck

Studenten der HAN boten im Rahmen des Ferienprogramm der OGS Sonsbeck einen Kletter-Tag an. Hier versucht Max, den Kistenturm zu erklimmen. Die Studentinnen Fee Breuer (l.) und Susanna Cavara (r.) beaufsichtigen ihn. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Angehende Erlebnispädagogen, die derzeit in Nimwegen studieren, boten in Sonsbeck einen Kletter-Aktionstag an. Das machte nicht nur den Kindern Spaß, sondern hatte auch einen positiven Nebeneffekt für die Studenten.

Von Hildegard van Hüüt

(hvh) Das Team des Offenen Ganztages Sonsbeck (OGS) bietet den betreuten Schülern der , Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule mehrmals im Jahr besonders erlebnisreiche Projekte an. Für außergewöhnliche Angebote haben sich bisher die Ferientage als besonders geeignet erwiesen, und so durften sich am vergangenen Donnerstag 52 Kinder unter der Anleitung von 32 Sozialpädagogik-Studenten der HAN (Hochschule von Arnheim und Nimwegen), die die Zusatzausbildung „Erlebnispädagogik“ absolvieren, als Kletterer erproben.

Sechs Stationen hatten die Studenten auf der großen Wiese an der Schule, bereits ab 6.30 Uhr aufgebaut. Bezeichnungen wie „Swagline“, „Spiderman“, „Lavabrücke“ und „Affenalarm“ für die Kletterübungen sprachen für die Kreativität der angehenden Erlebnispädagogen, die mit dem Angebot beim OGS ihren Dozenten, den in Sonsbeck lebenden Willi Kisters, nachhaltig beeindrucken wollten. Hinter den Begriffen verbargen sich das Stapeln von möglichst vielen leeren Getränkekisten, das Erklettern eines Baumes und das Überqueren eines Grabens mit Hilfe eines Seilgeflechts.

In zwei Durchgängen erprobten die Schüler ihre sportlichen Fähigkeiten, ihre Einsatz- und ihre Risikobereitschaft. „Das Klettern auf den Bäumen macht uns sehr viel Spaß“, erklärten die beiden neunjährigen Sonsbeckerinnen Emily und Cosima. Cosima freute es vor allem, dass sie endlich mal ungestört auf den Bäumen klettern konnte, was ihr sonst immer verboten wird, Emily hatte die Kletterübung „Affenalarm“ am meisten Spaß bereitet. Als pädagogische Leiterin des OGS war Sozialarbeiterin Julia Mätzig vor Ort. „Es ist eine Win-win-Situation sowohl für die Studenten als auch für die Schüler“, freute sich die ehemalige HAN-Studentin, die sich auch sehr zufrieden darüber zeigte, dass das Erlebnispädagogik-Projekt, das Kisters als HAN-Dozent im Jahr 2011 an der Johann-Hinrich-Wichern-Schule installiert hatte, immer noch Bestand hat.