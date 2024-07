Kleinmontmartre in Xanten Wie das Pariser Künstlerviertel nach Xanten kam

„Ich hatte die Vision, in Xanten einen Kunstmarkt zu schaffen, wie es ihn in der Region noch nicht gab“, sagt die Malerin. Doch als sie ihre Idee 2003 aus einem Impuls heraus bei einer Versammlung des Vereins Stadtkultur vortrug, war diese noch so abstrakt wie ihre heutigen Bilder. „Es kam aus dem Bauch heraus, mein Mann wusste gar nicht Bescheid“, erzählt Hedy Veltkamp. Zum Glück versteht es der ehemalige Sonsbecker Gemeindedirektor, die Visionen seiner Frau in konkrete Formen zu übersetzen. Also machte sich das Paar gemeinsam an die Arbeit und ein Jahr lang jedes Wochenende auf den Weg, in ganz NRW und tief in den Niederlanden nach talentierten Kunstschaffenden zu suchen. „Wir wollten keine laufenden Meter verscherbeln, wir wollten Qualität, etwas Neues. Es sollten Menschen sein, die eben nicht jede Woche von Markt zu Markt ziehen“, sagt die Xantenerin. Eine genaue Anzahl hatte das Paar nicht angepeilt. Knapp 50 Künstler kamen letztlich zusammen – ein Viertel von ihnen aus Xanten und der Umgebung, das war den Organisatoren wichtig.