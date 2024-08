Kleinmontmartre in Xanten Klever Straße wird wieder zur Kunstflaniermeile

Zeiten Der Kunstmarkt Kleinmontmartre in Xanten ist am Samstag, 17. August, von 11 Uhr bis 20.30 Uhr, und am Sonntag, 18. August, von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Gastronomie bietet am Samstag bis 22 Uhr Speisen und Getränke an.