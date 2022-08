KleinMontmartre in Xanten : Klever Straße wird zum Kunst-Atelier unter freiem Himmel

Xanten Die Klever Straße in Xanten hat sich wieder in Klein-Montmartre verwandelt. Künstler stellen ihre Werke aus und arbeiten an Gemälden, Porträts oder Skulpturen. Das Kunstfest geht noch bis Sonntagabend.

Etwa 40 Künstlerinnen und Künstler aus NRW haben in der Klever Straße in Xanten ihre Stände aufgebaut. Für ein Wochenende ist das Stück zwischen Klever Tor und Mitteltor eine Kunstgalerie unter freiem Himmel. Die Besucherinnen und Besucher können mit den Künstlerinnen und Künstlern über ihre Kunst sprechen, einige arbeiten auch an neuen Werke und lassen sich dabei über die Schulter schauen. Zu sehen sind Bilder, Grafiken, Fotografien und Skulpturen. Dazu gibt es Musik und ein gastronomisches Angebot. So verkauft der Lions Club Xanten Reibekuchen für den guten Zweck, aus demselben Grund bietet der Förderkreis der Xantener Pfadfinder verschiedene Weine an. In unserer Bildergalerie zeigen wir einige Impressionen vom Klein-Montmartre 2022 in Xanten.