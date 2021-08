Sportschützen Sonsbeck : Modern schießen am Kleinkaliberstand

Modern schießen am Kleinkaliberstand

Sonsbeck Dank einer Förderung des Landes NRW konnten Sonsbecks Sportschützen sich einen langgehegten Wunsch erfüllen: eine vollelektronische Schießanlage.

Selbst wenn die Corona-Pandemie auch den Kleinkaliber-Sportschützen (KKS) Sonsbeck so manche Pläne zunichte machte, auf ein erfolgreiches Jahr konnten die Schützen bei ihrer Jahreshauptversammlung dennoch blicken. Denn dank einer Förderung des Landes NRW konnte ein langgehegter Wunsch erfüllt werden.

Mit der Finanzspritze aus dem Förderprogramm „Sport 2020“ wurde nicht nur die Außenanlage am Schützenhaus komplett saniert, die Sportschützen konnten zudem eine vollelektronische Schießanlage mit einer automatischen Trefferbild-Anzeige installieren. „Diese Anlage kommt nicht nur den Behindertensportlern entgegen, sie bietet gleichzeitig die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, auf mehreren Ständen Laserschießen zu üben“, erklärt KKS-Vorsitzender Norbert Nobis. Entsprechend groß sei die Freude gewesen, als der positive Bescheid vom Land NRW eintraf.

Abgesagt werden musste hingegen das Laser- sowie Sportschießen, das als Angebot beim Sommerferienspaß für Kinder und Jugendliche aus Sonsbeck geplant war. Wegen der dynamischen Entwicklung der Inzidenzwerte sei die Durchführung nicht möglich gewesen, so der Vorstand. „Das soll in einem anderen Rahmen demnächst nachgeholt werden“, versprach jedoch Nobis, der bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung, die unter Einhaltung der derzeitigen Corona-Schutzmaßnahmen im Präsenz stattgefunden hat, zum Vorsitzenden gewählt wurde.

Bei der Wahl zur neuen Geschäftsführerin wurde Eva Tenhagen von der Versammlung vorgeschlagen. Auch sie genießt das Vertrauen der Sportschützen. Turnusgemäß stand auch die Wahl des ersten Jugendwartes an. Amtsinhaber Michael Schmidt wurde in seinem Amt bestätigt. Neuer Pressewart ist Holger Gehm. Für die gesamte Haustechnik im und außerhalb des Schützenhauses sind Paul Weber und Klaus Pullich verantwortlich. Alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zu neuen Kassenprüferinnen wurden Ute Cladder und Monika Bruns gewählt.