Flower Power in Xantens City : Kleine Händler machen das große Geschäft

Beim zweiten Mottoabend in Xantens Innenstadt gab es an rund 70 Verkaufsständen gut erhaltene Kinderkleidung und Spielsachen zu kaufen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Der Kindertrödelmarkt zum Mottoabend Flower Power in the City meets Kids sorgte für regen Betrieb in Xantens Innenstadt. Einzig das Wetter spielte nicht ganz mit.

So voll wie die Verkaufsstände der Kinder, so voll war Xantens Innenstadt am Freitag. Einzig das unbeständige Wetter störte den Mottoabend Flower Power in the City meets Kids ein wenig. Kaum dass der Kindertrödel mit 70 jungen Händlern angefangen hat, kam ein heftiger Regenguss runter.

Familie Wonning hatte zum Glück Abdeckfolie dabei, so dass der größte Teil der mitgebrachten Waren trocken blieb. Und als sich die Schauerwolken erstmal verzogen, lief der Verkauf an, ging ein Spielzeug nach dem anderen über den „Ladentisch“. Bei drei Kindern konnte die Xantener Familie sechs Meter Verkaufsfläche vor dem Bistro Zur Börse aufbauen. Vor allem Lisanne (16) machte mit ihren Puppen und Buggys aus Kindertagen ein gutes Geschäft. Doch auch ihre Brüder Jannes (10) und Hanno (12) wurden ihre nicht mehr benutzten Spielsachen Kistenweise los. „Das hat sich gelohnt, wir würden wieder mitmachen“, sagte Papa Jochen Wonning. Das einzige Problem: Die Kinder kamen mit ihren alten Tretrollern in die Innenstadt gefahren. Doch auch die wurden verkauft, nun ging es also zu Fuß wieder nach Hause.

Auch das Geschwisterpaar Miriam (11) und Jonas (13) Brammen waren mit dem Kindertrödel zufrieden. Sie haben zwar nichts verkauft, dafür aber neue Schätze gefunden. Jonas bekam Inliner, Miriam ein paar Reitstiefel. Nun schaut sich die Mama noch in den Geschäften um. Schließlich ist bis 21 Uhr geöffnet.

(beaw)