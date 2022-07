Kunstfest am letzten Ferienwochenende : Xantens Klever Straße wird wieder zu Klein-Montmartre

Xanten Am letzten Ferienwochenende findet in Xanten wieder das beliebte Kunstfest Klein-Montmartre statt. Künstler stellen ihre Werke aus, Besucher können sich zeichnen lassen, und Musiker spielen französische Chansons.

Die Klever Straße in Xanten wird am letzten Wochenende der NRW-Sommerferien wieder zu Klein-Montmartre: Am Samstag, 6. August, und Sonntag, 7. August, werden dort Künstlerinnen und Künstler ihre Werke ausstellen und auch an neuen arbeiten, während Passanten ihnen dabei zuschauen oder Modell stehen können – so wie in dem bekannten Viertel in Frankreichs Hauptstadt Paris. Dazu werden verschiedene Musiker spielen. Ein gastronomisches Angebot wird es ebenfalls geben.