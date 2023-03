Soziale Einrichtung in Xanten Wo jeder Kleidung bekommen kann

Wo ist die Kleiderkammer? Die Kleiderkammer der Pfarrcaritas Xanten befindet sich im Haus am Markt. Die Adresse lautet Markt 17 in Xanten. Ein Team aus 14 Ehrenamtlichen kümmert sich um alle Aufgaben, die in der Kleiderkammer anfallen. „Wir haben gut zu tun“, berichten sie. Montags nehmen sie von 14 bis 17 Uhr Kleidung an, von 14 bis 18 Uhr kann sich jeder neue Kleidung aussuchen. Aber auch an anderen Tagen sind die Ehrenamtlichen im Einsatz: „Um umzuräumen und zu organisieren.“ Wenn auf den Ständern zum Beispiel die Wintersachen durch die Sommerkleidung ersetzt werden muss.