Klassentreffen der Bemmelschüler in Xanten Wiedersehen nach 70 Jahren

Da ein Unterricht in dieser Zeit selten möglich war, wurde der Jahrgang 1938 im Mai 1945 ein zweites Mal eingeschult, kurz nachdem der Zweite Weltkrieg am 8. Mai zu Ende gegangen war. Es war damals eine reine Jungenklasse. Parallel gab es noch eine Mädchenklasse. Damals wurden beide Geschlechter noch getrennt unterrichtet. Die Bemmelschule war eine Volksschule. Nach acht Jahren Schulzeit wurde der Jahrgang 1953 entlassen. Damals begannen junge Menschen früher mit einer Ausbildung als heute. Die Mehrheit des Entlassjahrgangs 1953 blieb in Xanten. Die anderen reisten aus Städten in NRW an.