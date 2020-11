Alpen/Sonsbeck/Rheinberg/Xanten : Klassen aus allen vier Kommunen in Quarantäne

Viele Klassenräume in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten bleiben momentan leer, weil sich die Schüler und Lehrer in Quarantäne befinden (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Sina Schuldt

Alpen/Sonsbeck/Rheinberg/Xanten Aktuell sind Schulen aus allen vier Kommunen, Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten, von Quarantäne-Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus betroffen.

Wie das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch mitteilte, sind in Rheinberg die Klassen 2a und 3b der Gemeinschaftsgrundschule am Deich sowie die Klasse 2a der Gemeinschaftsgrundschule am Rheinbogen in Quarantäne versetzt worden. An der Europaschule Rheinberg sind zudem Schüler des Kurses Technik 9 WP_TE_1 und der Klasse 9a betroffen.

In Alpen müssen Schüler der Unterstufe 3 der Bönninghardt-Schule zu Hause bleiben.

In Xanten sind neben den Kindern und Erziehern des St.-Elisabeth-Kindergartens in Birten auch zwei Klassen der Willi-Fährmann-Gesamtschule Xanten-Sonsbeck betroffen. Dort handelt es sich laut Information des Kreisgesundheitsamtes um die Klasse 5b sowie um eine neunte Klasse. „Es gibt auch Hinweise zu Berührungspunkten zu anderen Kursen, in dem Fall befinden wir uns aber noch in der Kontaktnachverfolgung“, sagte Kreissprecherin Anja Schulte unserer Redaktion.

In einem Elternbrief der Gesamtschule vom 13. November ist von 88 Schülern und fünf Lehrern die Rede, die in Quarantäne versetzt wurden. In diesem Zusammenhang betonte Gesamtschulleiter Frank Pieper Kostenpflichtiger Inhalt im Schulausschuss in Sonsbeck die große Bedeutung des Digitalen Lernens.

