Störung behoben : Klappbrücke in Wardt funktioniert wieder

Xanten Am Dienstag war die Klappbrücke in Xanten-Wardt etwa zwei Stunden oben geblieben. Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer mussten warten oder eine Umleitung nehmen. Trotz dieser Störung handle es sich um ein zuverlässiges Bauwerk, erklärt der Dienstleistungsbetrieb.

XANTEN (wer) Die Klappbrücke in Wardt ist nach der Störung am Dienstag von Technikern untersucht worden. Das Problem sei behoben, teilte der Dienstleistungsbetrieb (DBX) mit. Die Klappbrücke arbeite zuverlässig, es sei die erste Störung in diesem Jahr gewesen, an technischen Bauwerken könne so etwas nie ganz ausgeschlossen werden. Die Brücke ist die Hauptzufahrt nach Wardt und wird mehrmals am Tag hochgezogen, damit Schiffe darunter zwischen Süd- und Nordsee wechseln können. Am Dienstagnachmittag war sie wegen eines technischen Defekts rund zwei Stunden oben geblieben. Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer mussten warten oder einen Umweg über eine landwirtschaftliche Brücke nehmen. Betroffen war auch ein Rettungswagen. Das sei aber folgenlos für die Gesundheit des Patienten geblieben, erklärte der Kreis Wesel. Dennoch befürchten Anwohner, dass ein Notarzt zu spät kommen könnte, wenn die Brücke im Winter für eine Sanierung gesperrt werden sollte. Die Sorge sei unbegründet, erklärte der DBX. Die Rettungskräfte würden vorher informiert, damit sie direkt die Umleitung nehmen, ohne Zeit zu verlieren.