Spende an Peter Pan : Kiwanis hilft Kinderschutzbund

Xanten Der Xantener Kiwanis Club überreichte eine Spende, um Peter Pan in Sonsbeck zu unterstützten. Auch dem Gerebernus-Haus in der Gemeinde wurde eine Freude gemacht: mit Bienenwachskronen.

Auch der KC Xanten musste sich in diesem außergewöhnlichen Jahr den Zwängen der Pandemie unterwerfen. Charity-Aktionen wie das traditionelle Kiwanis-Mühlenhof-Golfturnier und die Handtaschenbörse während des Künstlermarktes Klein-Montmartre konnten nicht stattfinden. Der kiwanische Leitgedanke ist aber: „Das Wenige, das du tun kannst, ist viel“. Und so überraschte der KC Xanten die Bewohnerinnen und Bewohner des Gerebernus-Hauses in Sonsbeck vor Weihnachten mit stimmungsvollen Lichtern. Die Bienenwachskronen, die die Clubmitglieder in Handarbeit angefertigt hatten, wurden in Gegenwart von Bewohnerinnen an die stellvertretende Hausleiterin Katrin Schulte übergeben. Ausgestattet mit einem batteriebetriebenen Teelicht sorgten die Wachskronen für ein anheimelndes Licht auf den Zimmern. Entsprechend groß war die Freude bei den Bewohnerinnen und Bewohnern.