Kita St. Viktor in Xanten : Förderverein ermöglicht Bimmelbahn-Tour

Kita St. Viktor in Xanten

Xanten Der Nibelungen-Express ist bei den Kindern der Kita St. Viktor in Xanten sehr beliebt. Jetzt konnten sie selbst mit der Bimmelbahn fahren. Betreiber und Förderverein vereinbarten ein Rundum-Sorglos-Paket für sie.

Beinahe täglich fährt der Nibelungen-Express an der Kita St. Viktor an der Rheinstraße vorbei. Oft winken die Kinder der Bimmelbahn zu, und manchmal winken die Fahrgäste auch zurück, dann freuen sich die Kinder. Noch mehr freuten sie sich am Montag: Denn sie konnten selbst einmal mit dem Nibelungen-Express fahren.