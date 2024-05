Kirmes-Feuerwerk 2024 in Xanten Pyrotechniker begeistern Publikum

Zahlreiche Zuschauer waren wieder für das Feuerwerk am Ostwall in den Kurpark gekommen. Es könnten Hunderte Menschen gewesen sein. Manche beendeten ihren Kirmesbesucher mit einem Abstecher zum Feuerwerk. Andere waren extra dafür am späten Abend noch zum Ostwall gekommen. Sie setzten sich auf die Wiese oder die Mauer am Ostwall.