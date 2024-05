Bingo auf der Kirmes in Xanten Round Table bietet wieder Zocken für den guten Zweck an

Die Fascination Schänke ist „mehr als nur ein Bierstand“, wie der Betreiber, die Veranstaltungsagentur Fascination Events erklärt. So organisiert sie während der Fronleichnamskirmes ein Programm an ihrem Stand. Am Donnerstag, 30. Mai, ist Eröffnungsparty, am Freitag, 31. Mai, ab 18 Uhr „Warten auf das Feuerwerk mit Fuzze-Music“, am Samstag, 1. Juni, ist „Lurvinks Hollanddag“ mit dem niederländischen Sänger Matti Boegatti und am Montag, 3. Juni, dem letzten Tag der Fronleichnamskirmes, ab 16 Uhr Closingparty. Die Schänke hat ab 12 Uhr geöffnet, am Montag ab 13 Uhr.