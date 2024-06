Fahrgeschäfte, Feuerwerk, Familientag Alles Wichtige zur Fronleichnamskirmes in Xanten

Alle öffentlichen Parkplätze innerhalb der Wallmauern in Xantens Innenstadt sind gebührenpflichtig. Aber außerhalb der Wallmauern ist das Parken kostenlos, zum Teil ist eine Parkscheibe erforderlich (P6 Siegfriedstraße). Zentrumsnahe Parkplätze befinden sich auch am Bahnhof (P21 an der Bahnhofstraße), am APX, also am Archäologischen Park Xanten (P23 am Nibelungentor / Am Rheintor) und am Kurpark (P22, erreichbar über den Varusring / B57). Der Parkplatz P4 an der Bahnhofstraße / am Westwall ist wegen der Kirmes gesperrt, auf ihm stehen Fahrgeschäfte und andere Stände.