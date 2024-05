Reparatur notwendig Folge von Vandalismus – Riesenrad kommt doch nicht nach Xanten

(wer) Wegen eines Vandalismusschadens muss das Riesenrad Solar Wheel repariert werden. Es wird deshalb entgegen der Planung doch nicht in Xanten auf der Fronleichnamskirmes aufgebaut. Das berichteten am Freitag die Stadt und der Betreiber des Fahrgeschäftes in Gesprächen mit unserer Redaktion.