Fahrgeschäfte, Feuerwerk, Familientag Alles Wichtige zur Fronleichnamskirmes in Xanten

Dieses Mal werden insgesamt 56 Fahrgeschäfte, Spiel- und Verkaufsstände in Xantens Innenstadt stehen, also in etwa so viele wie sonst. Neu sei ein großer Ausschank auf dem Parkplatz am Westwall. Die Stadt reagiere damit auf Beschwerden, erklärten Görtz, Decker und Bramer. Dort werde ein großer Biergarten aufgebaut. Außerdem habe die Stadt darauf geachtet, dass die großen Fahrgeschäfte besser verteilt seien, sodass sie sich nicht gegenseitig Konkurrenz machten. Die Stadt bekomme auch von mehr Schaustellern Bewerbungen, als sie annehmen könne. „Wir sind eine Innenstadtkirmes, wir müssen auch Absagen erteilen, weil einfach kein Platz da ist“, sagte Görtz.