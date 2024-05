Kirmes in Xanten Fünf Tage Nervenkitzel

Info

Öffnungszeiten Die Fronleichnamskirmes geht bis einschließlich Montag, 3. Juni. Am Freitag, Sonntag und Montag öffnen die Fahrgeschäfte und Stände zwischen 11 Uhr und 13 Uhr, am Samstag zwischen 12 Uhr und 13 Uhr. Am Freitag, Samstag und Sonntag schließen sie um 23 Uhr, am Montag um 21 Uhr. Der Montag ist auch der Familientag mit reduzierten Preisen oder anderen Angeboten. Am Freitag, 31. Mai, gibt es ein Höhenfeuerwerk am Ostwall. Bezahlt wird es von den Schaustellern.