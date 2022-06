Xantener Kirmes : Frühschoppen für den guten Zweck

Xanten Auf der Xantener Fronleichnamkirmes ist ein Frühschoppen mit Live-Musik geplant – und der Erlös des Tages wird die soziale und gesellschaftliche Arbeit vom Round Table und der Stifung Xantener für Xantener unterstützen.

Auf der Fronleichnamskirmes in Xanten wird es auch wieder einen Bierstand von Fascination-Events geben, und am Sonntag, 19. Juni, plant die Firma zusammen mit dem Round Table einen Früh- und Dämmerschoppen für den guten Zweck – das Motto lautet deshalb: „Bier für hier“. Denn der Erlös des Tages soll in die Arbeit des Service Clubs und in die Stiftung Xantener für Xantenern gehen. Beide unterstützen Einrichtungen und Vereine vor Ort. Die Stiftung half zum Beispiel bei der Finanzierung des Martinszugs, der Round Table förderte gerade erst in der Kita Seestern in Wardt das Umweltbewusstsein der Kinder, indem er ihnen Edelstahlbecher als Ersatz für die Kunststoffbecher schenkte.