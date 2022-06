Kirmes in Xanten : Betreiber der Fahrgeschäfte senken am Familientag die Preise

Xanten Die Fronleichnamskirmes in Xanten geht zu Ende mit einem Familientag. An Fahrgeschäften gelten deshalb reduzierte Preise. Die Kirmes ist noch bis zum Abend geöfffnet.

Am Familientag auf der Kirmes in Xanten haben viele Schausteller ihre Preise gesenkt. So kostet eine Fahrt mit dem Autoscooter am Montag nur 2,50 Euro, ein Ticket für den Riesenkettenflieger „Fly over“ gibt es für 3,50 Euro, und für 2,50 Euro können Kinder in das Karussell am „Traumflug“ vorm Rathaus einsteigen. Dort hatte die Fahrt in den vergangenen Tagen noch drei Euro gekostet, und Fahrten in den großen Fahrgeschäften hatten bis zu vier Euro gekostet.