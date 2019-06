Fassanstich durch Bürgermeister : Die Kirmes in Xanten ist eröffnet

Die Kirmes in Xanten ist eröffnet

Xanten Xantens fünftägige Fronleichnamskirmes hat begonnen. Bürgermeister Görtz und Schausteller-Chef Janssen haben das Volksfest am Donnerstag eröffnet.

„Ich freue mich über einen proppevollen Marktplatz“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz, als er am Donnerstagmittag um 12 Uhr die Fronleichnamskirmes in Xanten eröffnete. „Alle sind heiß auf die Kirmes.“ Dass so viele Menschen gekommen seien, zeige, „dass wir ein gutes Angebot zusammengestellt haben“. Görtz dankte Xantens Marktleiterin Evgenia Dudnik und Ordnungsamtschef Tobis Fuß, die für die Organisation verantwortlich sind. „Es lohnt sich, hierher zu kommen“, sagte auch Schausteller-Chef Dirk Janssen.