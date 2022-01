Neue Kirchen-Angebote in Sonsbeck : Flexibles Sitzen in der Gerebernus-Kapelle

Die 80 neuen Stühle in der Gerebernus-Kapelle haben ein dekoratives Kreuz in der Rückenlehne eingefräst. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Die Katholische Kirchengemeinde Sonsbeck schafft mit neuem Mobiliar mehr Freiraum für neue Angebote. Aktuell findet in der Kapelle eine Fotoausstellung statt.

Beim Blick in die Sonsbecker Gerebernus-Kapelle offenbart sich ein ungewohntes, für manche sogar ungewöhnliches Bild. Wo einst massive Kirchenbänke standen, sind jetzt in lockeren Reihen Holzstühle mit eingefrästem Kreuz zu sehen. Die Katholische Kirchengemeinde St. Maria Magdalena möchte mit dem neuen Mobiliar auch durchaus ungewohnte Wege gehen. „Die Stühle ermöglichen uns eine viel größere Flexibilität, um neue Angebote zu verwirklichen und auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen“, sagt Pastor Günter Hoebertz.

Wie berichtet, hatte die Gemeinde im vergangenen Jahr die alten Kirchenbänke gegen eine Spende an Menschen aus Sonsbeck abgegeben. Ziel war es, Platz zu schaffen – für eine moderne Gestaltung der Ur-Kirche in Sonsbeck. „Die Bänke waren starr und sperrig, boten für maximal 60 Personen Sitzflächen an“, sagt Hoebertz. Mit den nun 80 Stühlen können nicht nur mehr Menschen zusammenkommen, die Stühle lassen sich auch besser verteilen, um dennoch mehr Abstand als vorher zu erreichen. Rollstuhlfahrer sitzen mitten in der Gemeinschaft, statt am Rand. Bei kleinen Gruppen lässt sich ein Teil der stapelbaren Stühle leicht zur Seite stellen und der Rest im Kreis anordnen. „Es macht einen großen Unterschied, ob man hintereinander weg sitzt oder sich in die Augen sehen kann“, sagt Hoebertz. „Beim letzten Klopfzeichen-Gottesdienst beispielsweise waren wir nur wenige Teilnehmer, aber der Austausch war sehr intensiv.“ Taizé-Gebete, Chor-Auftritte oder Konzerte von Jugendbands sind ganz ohne Mobiliar möglich. „Die Kirche lässt sich ganz neu erfahren“, so Hoebertz. „Durch diese Freiheit können wir sie zukunftsfähig machen.“